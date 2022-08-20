ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії, - ОВА

Новость на русском →
Україна, Субота 20 серпня 2022 16:12
В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії, - ОВА Фото: В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в Херсонській області стикнулись з браком кадрів для "керівних посад". На допомогу їм почали надсилати чиновників з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області директором школи, старостою села чи керівником підприємства можна стати кожен охочий. Зазвичай ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти.

Проте за його даними, окупантам бракує кадрів на так звані “керівні посади”.

"Тому почали завозити посадовців з Росії", - заявив очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що раніше у Херсонській облраді пояснили причини відсутності зв'язку на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Війна в Україні
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам