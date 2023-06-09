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На Херсонську область насувається негода: рівень води може піднятися

Фото: на Херсонську область насувається негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Херсонській області найближчими днями може погіршитися. Тому рівень води у затоплених районах може знову піднятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

За даними синоптиків, у період з 11 до 13 червня Херсонську область може накрили циклон. Прогнозується значне погіршення погодних умов, а саме грози, град та шквальний вітер.

Жителів постраждалих населених пунктів закликають евакуюватися, оскільки вода може піднятися.

"Можливе підняття рівня води. Просимо усіх подбати про свою безпеку. МВС продовжує евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

У Херсонській області четверту добу борються з наслідками підриву окупантами Каховської ГЕС. За останніми даними, у регіоні затоплено 48 населених пунктів, з них 34 - на підконтрольній Україні території, ще 14 - окуповані.

За ніч вода у Херсонській області відійшла на 20 см, а протягом ранку ще на 15 см.

Нагадаємо, що російські окупанти не дозволяються рятувальникам та правоохоронцям безпечно провести евакуацію у Херсонській області. Армія РФ обстрілює затоплені населені пункти під час рятувальних операцій.

Детальніше про наслідки техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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В'ячеслав НегодаХерсонська областьКаховська ГЕС