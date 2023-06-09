На Херсонскую область надвигается непогода: уровень воды может подняться

По данным синоптиков, в период с 11 по 13 июня Херсонскую область может накрыть циклон. Прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, а именно: грозы, град и шквальный ветер.

Жителей пострадавших населенных пунктов призывают эвакуироваться, поскольку вода может подняться.

"Возможно поднятие уровня воды. Просим всех позаботиться о своей безопасности. МВД продолжает эвакуацию", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области четвертые сутки борются с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По последним данным, в регионе затоплено 48 населенных пунктов, из них 34 - на подконтрольной Украине территории, еще 14 - оккупированы.

За ночь вода в Херсонской области отошла на 20 см, а за утро еще на 15 см.

Напомним, что российские оккупанты не разрешаются спасателям и правоохранителям безопасно провести эвакуацию в Херсонской области. Армия РФ обстреливает затопленные населенные пункты во время спасательных операций.

Детальнее о последствиях техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.