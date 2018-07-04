Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Херсонській області жінка намагалася продати свого сина

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 20:01
Фото: передача грошей за дитину (npu.gov.ua)
Фото: передача грошей за дитину (npu.gov.ua)

На виручені кошти жінка планувала придбати будинок

У Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"...жінка передала дитину разом з документами та речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

На виручені кошти 26-річна жінка планувала придбати будинок. Її затримано, за продаж дитини їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі. 

Наразі хлопчик перебуває в обласному дитячому будинку. 

Нагадаємо, 12 червня у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.

Цього тижня Рада має ухвалити закони щодо захисту прав дітей На кордоні з Румунією викрили підробні дозволи на вивіз дітей з України, - ДПС
Теги публікації: торговля людьми, Херсонская область, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся