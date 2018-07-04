У Херсонській області жінка намагалася продати свого сина

На виручені кошти жінка планувала придбати будинок

У Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"...жінка передала дитину разом з документами та речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

На виручені кошти 26-річна жінка планувала придбати будинок. Її затримано, за продаж дитини їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Наразі хлопчик перебуває в обласному дитячому будинку.

Нагадаємо, 12 червня у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.