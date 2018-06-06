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В Херсоне задержали распространителя кокаина

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 22:15
Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)
Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Полицейские изъяли у мужчины 15 доз "тяжелого" наркотика и свыше 3 тысяч долларов

В Херсоне полицейские задержали распространителя кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, полицейские изъяли у мужчины 15 доз "тяжелого" наркотика и свыше 3 тыс. долларов. Сегодня суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

"Наркосбытчик использовал высокий уровень конспирации и старательно "заметал" следы, поэтому уличить его было очень непросто. С клиентами он договаривался через смс-сообщения, а кокаин хранил в специально обустроенном тайнике в стене в собственном доме,"- сообщил заместитель начальника ГУНП в Херсонской области Николай Цап.

Сообщается, что оперативники изъяли 15 грамм кокаина, расфасованного по дозам, и более 3 тысяч долларов, полученных от преступной деятельности. Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

 
Фото: изъятые наркотики и средства
Также оперативники устанавливают канал поступления наркотиков, отрабатывают связи мужа.

Сегодня суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 352 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве полицейские задержали двух организаторов нарколаборатории.

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Теги публикации: Херсон, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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