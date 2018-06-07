Наркотики жінка закладала у завчасно обумовлені місця, а гроші за них покупці приносили їй особисто

У Херсонській області затримали жінку-наркодилера. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, поліцейські встановили, що наркотики жінка закладала у завчасно обумовлені місця, а гроші за них покупці приносили їй особисто. Клієнтура наркодилерши була постійно, новеньким продавала опій лише за рекомендацією постійних клієнтів.

Як повідомляється, оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Херсонської області спільно зі слідчим управлінням і під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили незаконну діяльність 53-річної жінки. Зловмисниця здійснювала торгівлю особливо небезпечним наркотичним засобом - екстракційним опієм.

"Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантки вилучено 300 мл екстракційного опію на 240 тис. гривень, а також 160 кущів снодійного маку", - повідомив начальник Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Денисьєв.

Фото: місце зберігання наркотиків

Зазначається, жінка виявилася раніше судимою за збут наркотиків. Екстракційний опій у пляшках вона ховала на території свого домоволодіння у зливній трубі. А снодійний мак вирощувала на власній присадибній ділянці серед кущів троянд та в теплиці.

Повідомляється, що жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за частиною другою ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Херсоні поліцейські затримали розповсюджувача кокаїну.

