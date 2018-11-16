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В Винницкой области на взятке задержали главу райсовета

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 06:11
В Винницкой области на взятке задержали главу райсовета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За взятку задержан председатель Козятинской районного совета

В Винницкой области на взятке задержан председатель Козятинской районного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратури.

Так, председатель Козятинской районного совета и его посредника – директора малого частного предприятия, который должен был передать деньги должностному лицу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Как установлено, председатель районного совета договорился с директором местного малого частного предприятия о получении неправомерной выгоды от перевозчиков Козятинского района, которые осуществляют перевозки каолина из Жежелевского каолинового карьера на общество в г. Казатин.

Кроме того, глава препятствовал субъектам хозяйствования в осуществлении грузовых перевозок нововыстроенной автомобильной дороге в г. Казатин, требуя при этом сумму денег в размере 95 тысяч гривен.

Во время проведения обыска у посредника была обнаружена часть денег, а именно - 45 тысяч гривен, которые он должен был передать председателю Казатинского районного совета.

Напомним, в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.

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Новости Украины ГПУвзяткаВинницкая область
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