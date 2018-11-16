У Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевої ДАБІ

Фото: затримання хабарників (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Чиновники отримали 4,5 тис. доларів за документи на забудову

В Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевого управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генпрокурора Юрія Луценка в Facebook.

За його словами, сьогодні прокурори разом із співробітниками відділу "К" Служби безпеки України затримали керівника ДАБІ Херсонської області та його спільників - головного інспектора та керівника приватного підприємства. Луценко зазначив, що вони вимагали та отримали 4500 доларів за погодження документації на забудову.

Відзначимо, згідно з інформацією на сайті ДАБІ херсонське управління очолює Сергій Циклінський.



Фото: затримання хабарників (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на хабарі затримали чиновника міськради. За даними поліції, він вимагав 5 тис. доларів хабара за неперешкоджання у використанні МАФів, дія договору оренди яких закінчилася.

Також раніше стало відомо, що у Вінницькій області на хабарі затримали голову райради. Він домовився про отримання неправомірної вигоди від перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну.