В Херсонской области второй день тушат пожар на территории лесничества

В Херсонской области спасатели второй день тушат пожар на территории лесного массива в Голопристанском районе. Сейчас открытого огня не наблюдается.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на территории в 20 гектар Рибальченського лесничества Збурьевского лесхоза 21 сентября около 15:40. По состоянию на 7 утра 22 сентября пожарные продолжают ликвидацию отдельных ячеек тления лесной подстилки и остатков древесины. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 104 человека и 32 единицы техники.

Напомним, в начале сентября масштабный пожар в лесу возник в Харьковской области. Из-за пожара спасатели эвакуировали более 50 человек, более 30 человек пострадали. Огнем были повреждены 22 домохозяйства. Пожар удалось ликвидировать спустя четыре дня.

Также в этот период возник пожар на открытой местности в Луганской области. Тогда во время тушения пожара погиб один военнослужащий ООС. При этом военные обвиняли боевиков в умышленном поджоге. Пожар затушили на шестой день.