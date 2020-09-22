У Херсонській області другий день гасять пожежу на території лісництва

У Херсонській області рятувальники другий день гасять пожежу на території лісового масиву в Голопристанському районі. Зараз відкритого вогню не спостерігається.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на території в 20 га Рибальченського лісництва Збурівського лісгоспу 21 вересня близько 15:40. Станом на 7 ранку 22 вересня пожежники продовжують ліквідацію окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини. Загрози населеним пунктам немає.

До гасіння пожежі залучено 104 людини та 32 одиниці техніки.

Нагадаємо, на початку вересня масштабна пожежа в лісі виникла в Харківській області. Через пожежі рятувальники евакуювали понад 50 людей, більше 30 людей постраждали. Вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства. Пожежу вдалося ліквідувати через чотири дні.

Також у цей період виникла пожежа на відкритій місцевості в Луганській області. Тоді під час гасіння пожежі загинув один військовослужбовець ООС. При цьому військові звинувачували бойовиків у навмисному підпалі. Пожежу загасили на шостий день.