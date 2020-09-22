ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Херсонській області другий день гасять пожежу на території лісництва

Автор: Игорь Литвиненко

У Херсонській області рятувальники другий день гасять пожежу на території лісового масиву в Голопристанському районі. Зараз відкритого вогню не спостерігається.

Популярні новини

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на території в 20 га Рибальченського лісництва Збурівського лісгоспу 21 вересня близько 15:40. Станом на 7 ранку 22 вересня пожежники продовжують ліквідацію окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини. Загрози населеним пунктам немає.

До гасіння пожежі залучено 104 людини та 32 одиниці техніки.

Нагадаємо, на початку вересня масштабна пожежа в лісі виникла в Харківській області. Через пожежі рятувальники евакуювали понад 50 людей, більше 30 людей постраждали. Вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства. Пожежу вдалося ліквідувати через чотири дні.

Також у цей період виникла пожежа на відкритій місцевості в Луганській області. Тоді під час гасіння пожежі загинув один військовослужбовець ООС. При цьому військові звинувачували бойовиків у навмисному підпалі. Пожежу загасили на шостий день.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаХерсонская область