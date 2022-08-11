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В Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на южных рубежах. В течение 10 августа враг потерял два командных пункта и один пункт управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Следовательно, в районе Новокаменки ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

"У Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления", - отметили в ОК "Юг".

Кроме этого, украинские военные в Ищенке поразили командно-наблюдательный пункт БТГ 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе барвинка - склад боеприпасов врага.

На юге работала авиация

В течение 10 августа Вооруженные силы Украины нанесли 6 авиационных ударов:

  • дважды работали штурмовики;
  • дважды атаковали бомбардировщики;
  • дважды врага поражали вертолеты.

"По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери противника составляют 41 захватчик, 3 гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники", - добавили наши воины.

Напомним, украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.

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