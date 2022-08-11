У Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на південних рубежах. Протягом 10 серпня ворог втратив два командні пункти та один пункт управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Відтак, у районі Новокам'янки ЗСУ завдали вогневого удару по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ.
"Біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління", - зазначили в ОК "Південь".
Окрім цього, українські військові в Іщенці вразили командно-спостережний пункт БТГ 76-ої десантно-штурмової дивізії, а у районі Барвінку - склад боєприпасів ворога.
Протягом 10 серпня Збройні сили України завдали 6 авіаційних ударів:
"За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають 41 загарбник, 3 гаубиці "Мста-Б", 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - додали наші воїни.
Нагадаємо, українські бійці за допомогою ПЗРК "Ігла" збили черговий російський штурмовик Су-25 на Запорізькому напрямку.
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