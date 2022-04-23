В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали двух генералов

Так, 22 апреля ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

В результате было уничтожено ППУ 49А и ликвидировано двух генералов оккупантов. Также еще один - тяжелораненый.

Сейчас персональные данные уточняются.