Разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев

Разведка опубликовала данные военных из 79 реактивно-артиллерийской бригады из Твери, совершающих преступления против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что оккупанты относятся к западному военному округу вооруженных сил России.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!",- говорится в сообщении.

Всего в список вошли 8 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно ссылке.

В разведке сообщили, что именно они из артиллерии и других тяжелых видов оружия обстреливали Сумскую и Харьковскую области. В частности, из-за этого погибли мирные украинцы.