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Разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 18:00
Разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Разведка опубликовала данные военных из 79 реактивно-артиллерийской бригады из Твери, совершающих преступления против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что оккупанты относятся к западному военному округу вооруженных сил России.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!",- говорится в сообщении.

Всего в список вошли 8 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно ссылке.

В разведке сообщили, что именно они из артиллерии и других тяжелых видов оружия обстреливали Сумскую и Харьковскую области. В частности, из-за этого погибли мирные украинцы.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против Украины.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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