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Разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против Украины

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 13:51
Разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против Украины ГУР опубликовало данные на предателя Украины (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки опубликовало данные командующего дальней авиацией ВКС ВС РФ, генерал-лейтенанта Кобылаша Сергея Ивановича. Отмечается, что преступник родился в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Международный преступник, родившийся в Украине, причастный к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии, продолжает верно служить путинскому режиму.

Предатель принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Ответственный за задачи самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры.

"Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлен ковровое бомбометание густонаселенных территорий города Мариуполя", - говорится в сообщении.

Данные на Кобылаша Сергея Ивановича, а именно полная биография, паспорт, адрес регистрации, рыночная стоимость помещения (около 1,5 миллиона американских долларов) и данные на жену и дочь опубликовали на сайте.

Разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против УкраиныРазведка опубликовала данные предателя Украины (t.me/DIUkraine)

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные командира-предателя, который воюет против Украины.

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