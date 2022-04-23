У Херсонській області ЗСУ знищили командний пункт окупантів та ліквідували двох генералів

Так, 22 квітня ЗСУ завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

В результаті було знищено ППУ 49А та ліквідовано двох генералів окупантів. Також ще один - важкопоранений.

Наразі персональні дані уточнюються.