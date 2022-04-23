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У Херсонській області ЗСУ знищили командний пункт окупантів та ліквідували двох генералів

ЗСУ знищили двох генералів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України у Херсонській області знищили передовий пункт окупантів. В результаті було ліквідовано двох генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, 22 квітня ЗСУ завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

В результаті було знищено ППУ 49А та ліквідовано двох генералів окупантів. Також ще один - важкопоранений.

Наразі персональні дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України.

Також ми писали, що ГУР опублікувала дані окупантів з Твері, які скоїли злочини проти українців.

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