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В Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Херсонской области украинские военные освободили 11 населенных пунктов. Теперь они полностью находятся под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Юг" в Facebook.

Были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания)", - говорится в сообщении.

Во время операции по освобождению Херсонской области пехотинцы забрали "трофейную" технику оккупантов: танки Т-64 с полным боекомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М.

Военные ВСУ забрали "трофейную" технику оккупантов (facebook.com/uvPivden)

Напомним, украинские пограничники на одном из направлений уничтожили пехоту российских оккупантов, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ.

Мы также писали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о том, что российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Чернигов. Кроме того, они убивают мирных людей.

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Война России против УкраиныХерсонская область