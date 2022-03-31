Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Чернигов, - Генштаб

Россия уже 36-й день жестоко уничтожает города Украины и убивает мирных людей. Также на Северском направлении враг действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Генштаб .

Также оккупанты закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку. Все с целью ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Кроме того, российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать город Чернигов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Также мы писали, что в Запорожской области ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов.

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