В Херсонской области внедорожник врезался в дерево. Погибли четыре человека
Фото: в Херсонской области произошло смертельное ДТП (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Херсонской области внедорожник на высокой скорости врезался в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что сегодня ночью около 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района в дерево врезался внедорожник Volkswagen Touareg. В результате погибли 4 человека, в том числе двое детей 2006 года рождения.
Кроме того, пострадали еще двое детей 2004 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.