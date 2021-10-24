У Херсонській області позашляховик врізався в дерево. Загинули чотири особи
Фото: у Херсонській області сталася смертельна ДТП (Віталій Носач/РБК-Україна)
У Херсонській області позашляховик на високій швидкості врізався в дерево. В результаті загинули чотири особи, в тому числі двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні вночі близько 01:00 на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району в дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. В результаті загинули 4 особи, в тому числі двоє дітей 2006 року народження.
Крім того, постраждали ще двоє дітей 2004 року народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.