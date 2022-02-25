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В Херсонской области уничтожили Андреевский мост. Противники ищет переправу через Днепр

Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области продолжают активные бои. Андреевский мост был уничтожен, оккупанты пытаются переправиться через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Алексея Арестовича во время брифинга

"Херсон - российские войска пытаются найти путь переправки через Днепр после того, был уничтожен Андреевский мост. Наши удерживают ситуацию на правом берегу, прорыва нет", - сказал Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о единой и главную цель российской спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил киевлян о диверсионных группах в Киеве.

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