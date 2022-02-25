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У Херсонській області знищили Андріївський міст. Противники шукає переправу через Дніпро

Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області продовжують активні бої. Андріївський міст був знищений, окупанти намагаються переправитися через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Олексія Арестовича під час брифінг

"Херсон-російські війська намагаються знайти шлях переправлення через Дніпро після того, був знищений Андріївський міст. Наші утримують ситуацію на правому березі, прориву немає", - сказав Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про єдину і головну мету російської спецоперації.

Президент України Володимир Зеленський попередив киян про диверсійних групах в Києві.

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