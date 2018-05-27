В Херсонской области тушат масштабный пожар

Пожар ликвидируют 85 человек

В Херсонской области горит 20 га леса. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)

"27 мая в 13:25 поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га - верхового", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 50 спасателей ГосЧС, а также 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.

Напомним, как сообщалось ранее, в Вишневом Киевской области произошел пожар.

Также, ранее спасатели сообщали, что 27-28 мая объявлен на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.