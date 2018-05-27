Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Херсонській області гасять масштабну пожежу

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 19:20
Ілюстративне фото (YouTube)
Ілюстративне фото (YouTube)

Пожежу ліквідують 85 осіб

У Херсонській області горить 20 га лісу. Про це сообщили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (Держнс)

"27 травня о 13:25 надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Алешковського району. Станом на 16:30 площа лісової пожежі становить 20 га, з яких 1,5 га - верхового", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників Держнс, а також 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Вишневому Київської області сталася пожежа.

Також, раніше рятувальники повідомляли, що 27-28 травня оголошений на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області пожежа - горить склад У Німеччині горить найбільший парк розваг
Теги публікації: Херсон, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top