У Херсонській області гасять масштабну пожежу

Пожежу ліквідують 85 осіб

У Херсонській області горить 20 га лісу. Про це сообщили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (Держнс)

"27 травня о 13:25 надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Алешковського району. Станом на 16:30 площа лісової пожежі становить 20 га, з яких 1,5 га - верхового", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників Держнс, а також 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Вишневому Київської області сталася пожежа.

Також, раніше рятувальники повідомляли, що 27-28 травня оголошений на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.