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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 08:42
Фото: иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Повышенный уровень пожарной опасности ожидается почти на всей территории страны

В Украине в течение 27-28 мая практически на всей территории будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве горела городская свалка. По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушения технологического регламента захоронения отходов.

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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