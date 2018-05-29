В ГСЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет

В Херсонской области третий день продолжается тушение масштабного лесного пожара возле с. Раденск. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 9:00 29 мая, по информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение отдельных очагов. Верховой пожар не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", - отмечается в сообщении.

В Госслужбе информируют, что организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создание минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

Фото: пожар

Также сообщается, что в 6:10 возобновлена ​​работа авиации, с начала тушения пожара осуществлено 42 сброса воды (159 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 Минобороны - 29 сбросов (58 тонн воды) и самолетами АН-32П ГСЧС - 13 сбросов (101 тонна воды).

"К ликвидации пожара привлечены 220 человек и 75 ед. техники, из них от ГСЧС 137 человек и 39 ед. техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ- 8), от лесного хозяйства 78 человек и 35 ед. техники, из них 5 тракторов, от Минобороны 5 человек и 1 ед. техники", - отмечает пресс-служба.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га. Пожар начался 27 мая.