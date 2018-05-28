В Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га

В ГСЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет

В Херсонской области вблизи с. Раденск Алешковского района на территории лесничества продолжается тушение пожара на площади около 100 гектаров, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верховой пожар не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация совершила 27 сбросов воды (105 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 МО Украины 18 сбросов (36 тонн воды) и самолетами АН-32П ДСНС 9 сбросов (69 тонн воды). Однако в 20:20 тушения пожара авиацией приостановлено на ночное время.

"В помощь направлены 27 человек и 10 ед. техники повышенной проходимости ГУ ГСЧС Запорожской и Николаевской областей, дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 40 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости", - проинформировали в Госслужбе.

Таким образом, к ликвидации пожара привлечены 179 человек и 62 ед. техники, из них от ГСЧС 101 человек и 27 ед. техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 78 человек и 35 ед. техники, из них 5 тракторов.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара вблизи с. Раденск Алешковского района на территории лесничества составляет 20 га, его тушение осложнялось сильными порывами ветра.