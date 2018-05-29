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Інтерв'ю

У Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 11:57
Фото: гасіння пожежі (dsns.gov.ua)
Фото: гасіння пожежі (dsns.gov.ua)

У ДСНС запевнили, що загрози населеним пунктам немає

У Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі біля с. Раденськ. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 9 годину 29 травня, за інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства, триває гасіння окремих осередків. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає", - зазначається у повідомленні.

У Держслужбі інформують, що організовано розстановку сил та засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою недопущення розповсюдження вогню.

 

Фото: пожежа

Також повідомляється, що о 6:10 відновлено роботу авіації, з початку гасіння пожежі здійснено 42 скиди води (159 тон води), а саме: гелікоптером МІ-8 Міноборони - 29 скидів (58 тон води) та літаками АН-32П ДСНС - 13 скидів (101 тона води).

"До ліквідації пожежі залучено 220 чоловік та 75 од. техніки, з них: від ДСНС 137 чоловік та 39 од. техніки, у тому числі 3 од. авіаційної техніки (від ДСНС - 2 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8), від лісового господарства 78 чоловік та 35 од. техніки, з них 5 тракторів, від Міноборони 5 чоловік та 1 од. техніки", - зазначає прес-служба.

Нагадаємо, у понеділок повідомлялося, що у Херсонській області площа лісової пожежі зросла з 20 до 100 га. Пожежа розпочалася 27 травня.

У Херсонській області продовжують гасіння масштабної лісової пожежі У Херсонській області гасять масштабну пожежу
Теги публікації: пожежа, Херсонская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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