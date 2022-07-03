В Херсонской области российские войска обстреливают склады с аммиачной селитрой

Российские войска в Херсонской области обстреливают склады со взрывоопасными веществами. Речь идет об аммиачной селитре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную группировку войск "Каховка" в Facebook .

Местные жители одного из населенных пунктов Херсонской области зафиксировали результат ночного обстрела со стороны оккупантов. Неподалеку от места попадания снаряда находятся склады с аммиаком и селитрой.

"Противник целенаправленно обстреливает как промышленные объекты, так и мирные кварталы, пытаясь сломить дух украинского народа, загнав в панику и пробудив страх", - говорится в сообщении.