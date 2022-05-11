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Под Краматорском оккупанты обстреляли склад с аммиачной селитрой

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Украина, Среда 11 мая 2022 14:07
Под Краматорском оккупанты обстреляли склад с аммиачной селитрой Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Под Краматорском в результате боевых действий поврежден склад с аммиачной селитрой. В местной администрации просят людей ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славянскую городскую военно-гражданскую администрациюю.

"Подчеркиваем, что непосредственная угроза для жизни жителей славянской общины отсутствует. Но руководство городской военной администрации просит ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна сроком на сутки", - сообщили в админстрации.Под Краматорском оккупанты обстреляли склад с аммиачной селитройПод Краматорском оккупанты обстреляли склад с аммиачной селитрой

Напомним, в Северодонецке 70% домов повреждены. Еще 30% домов не соответствуют нормальным условиям жизни.

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