У Херсонській області російські війська обстрілюють склади з аміачною селітрою

Російські війська у Херсонській області обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Мова йде про аміачну селітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook .

Місцеві жителі одного з населених пунктів Херсонської області зафіксували результат нічного обстрілу з боку окупантів. Неподалік від місця влучання снаряда знаходяться склади з аміаком та селітрою.

"Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх", - йдеться у повідомленні.