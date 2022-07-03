У Херсонській області російські війська обстрілюють склади з аміачною селітрою

Російські війська у Херсонській області обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Мова йде про аміачну селітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook.
Місцеві жителі одного з населених пунктів Херсонської області зафіксували результат нічного обстрілу з боку окупантів. Неподалік від місця влучання снаряда знаходяться склади з аміаком та селітрою.
"Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою у Харківській області та Краматорську (Донецька область).
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