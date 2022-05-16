В Харьковской области россияне попали в склад с удобрениями: есть ли угроза населению
В понедельник, 16 мая, российские военные попали в склад на территории Харьковской области, где хранилась аммиачная селитра. Дым от взрыва, который был красного цвета, видели и в Краматорске (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Жители севера Донбасса видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет", - говорит он.
По его словам, угрозы для населения этот взрыв не представляет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают.
"Сейчас специалисты уже устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем", - констатирует Кириленко.
И действительно, как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, последствия взрыва видели, даже в центре Краматорска (Донецкая область).
Как сообщалось, оккупанты не впервые обстреливают склады с удобрениями. Ранее под Краматорском в результате боевых действий также был поврежден склад с аммиачной селитрой. В местной администрации просят людей ограничить пребывание на улице.
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