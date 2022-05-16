ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области россияне попали в склад с удобрениями: есть ли угроза населению

Новина українською →
Харьков, Понедельник 16 мая 2022 15:10
В Харьковской области россияне попали в склад с удобрениями: есть ли угроза населению Фото: в Харьковской области россияне попали в склад с удобрениями
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 мая, российские военные попали в склад на территории Харьковской области, где хранилась аммиачная селитра. Дым от взрыва, который был красного цвета, видели и в Краматорске (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Жители севера Донбасса видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет", - говорит он.

По его словам, угрозы для населения этот взрыв не представляет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают.

"Сейчас специалисты уже устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем", - констатирует Кириленко.

И действительно, как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, последствия взрыва видели, даже в центре Краматорска (Донецкая область).

Как сообщалось, оккупанты не впервые обстреливают склады с удобрениями. Ранее под Краматорском в результате боевых действий также был поврежден склад с аммиачной селитрой. В местной администрации просят людей ограничить пребывание на улице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Краматорск Славянск
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину