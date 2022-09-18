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В Херсонской области россияне заставляют жителей строить оборонительные укрепления

Фото: жителей Херсонской области заставляют строить укрепления для оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Херсонской области российские оккупанты заставляют выполнять "общественные работы" и строить оборонительные укрепления для войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Вновь появились сообщения о принуждении мирного населения Херсонской области к "общественному труду", в том числе при строительстве оборонных укреплений", - говорится в сообщении.

Пострадавшим от действий россиян жителям Херсонской области советуют обращаться в Службу безопасности Украины. Запросы принимаются анонимно.

Напомним, российские оккупанты в Херсонской области усиливают оборону и запретили жителям приближаться к переправам.

Также россияне активно ищут патриотов среди местного населения в чатах и группах в соцсетях.

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