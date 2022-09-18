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У Херсонській області росіяни змушують жителів будувати оборонні укріплення

Фото: жителів Херсонської області змушують будувати укріплення дл окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Херсонської області російські окупанти змушують виконувати "громадські роботи".та будувати оборонні укріплення для військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі під час будівництва оборонних укріплень", - йдеться у повідомленні.

Жителям Херсонської області, які постраждали від дій росіян, радять звертатися до Служби безпеки України. Запити приймаються анонімно.

Нагадаємо, російські окупанти у Херсонській області посилюють оборону і заборонили жителям наближатися до переправ.

Також росіяни активно шукають патріотів серед місцевого населення у чатах та групах у соцмережах.

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