Россияне ищут патриотов среди жителей Херсонской области: на какие уловки идут оккупанты

Российские оккупанты активно ищут патриотически настроенных жителей Херсонской области. Для этого они используют чаты и группы в соцсетях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

По его словам, россияне начали добавлять в местные чаты и группы своих провокаторов. Они пытаются вывести на диалог активных жителей с проукраинской позицией.

Оккупанты просят рассказать о местах дислокации российских войск или оказать помощь одному из подразделений ВСУ и дают номер карты. После получения денег россияне устанавливают личность человека и забирают его на фильтрацию.

"Будьте осторожны, не давайте никому свои персональные данные! А ВСУ помогать лучше через официальные каналы", - призвал Соболевский.