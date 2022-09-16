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Россияне ищут патриотов среди жителей Херсонской области: на какие уловки идут оккупанты

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Херсон, Пятница 16 сентября 2022 11:45
Россияне ищут патриотов среди жителей Херсонской области: на какие уловки идут оккупанты Фото: оккупанты пытаются найти патриотов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты активно ищут патриотически настроенных жителей Херсонской области. Для этого они используют чаты и группы в соцсетях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

По его словам, россияне начали добавлять в местные чаты и группы своих провокаторов. Они пытаются вывести на диалог активных жителей с проукраинской позицией.

Оккупанты просят рассказать о местах дислокации российских войск или оказать помощь одному из подразделений ВСУ и дают номер карты. После получения денег россияне устанавливают личность человека и забирают его на фильтрацию.

"Будьте осторожны, не давайте никому свои персональные данные! А ВСУ помогать лучше через официальные каналы", - призвал Соболевский.

Напомним, что оккупанты на фоне успехов ВСУ на юге усилили фильтрацию в Херсонской области. Россияне ищут корректировщиков и партизан.

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