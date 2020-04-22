В Херсонской области разоблачили группу, державшую людей в трудовом рабстве

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В ходе спецоперации из трудового рабства освободили 5 человек

Полиция Херсонской области разоблачила деятельность преступной группы в Новотроицком районе, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что участники группировки сдавали людей в аренду, заставляя безвозмездно работать на складах.

"Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживают около 20 человек и заставляют их бесплатно работать. Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имели постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания", - сообщили правоохранители.

В ходе спецоперации полицейские освободили из трудового рабства 5 человек, среди которых одна женщина. Задержаны организатор группировки и его сообщники. Двум мужчинам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в начале года в Житомирской области задержали группу из четырех человек, которые эксплуатировали людей на стройках и различных работах, отобрав у них документы.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура расследует факт пыток над детьми во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" в Харькове.