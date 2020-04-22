У Херсонській області викрили групу, яка утримувала людей у трудовому рабстві

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

У ході спецоперації з трудового рабства звільнили 5 осіб

Поліція Херсонської області викрила діяльність злочинної групи у Новотроїцькому районі, яка займалася трудовою експлуатацією людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що учасники угруповання здавали людей в оренду, змушуючи безоплатно працювати на складах.

"Поліцейські з'ясували, що троє чоловіків у віці від 32 до 51 років протягом тривалого часу для власного збагачення незаконно утримують близько 20 людей і змушують їх працювати безкоштовно. Жертвами трудового рабства ставали переважно громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах і не мали постійного місця проживання. Їм обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату. Однак, за важку роботу постраждалі грошей не отримували, на них постійно чинили психологічний тиск, фізичне насильство, іноді навіть позбавляли харчування", - повідомили правоохоронці.

У ході спецоперації поліцейські звільнили з трудового рабства 5 осіб, серед яких одна жінка. Затримані організатор угруповання і його спільники. Двом чоловікам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на початку року в Житомирській області затримали групу з чотирьох осіб, які експлуатували людей на будівництвах і різних роботах, відібравши у них документи.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура розслідує факт тортур над дітьми під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" в Харкові.