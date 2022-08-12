В Херсонской области раздаются мощные взрывы
Фото: В Херсонской области раздаются мощные взрывы (Getty Images)
Во временно оккупированной Херсонской области раздались мощные взрывы. В частности, вблизи Новой Каховки и Берислава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".
По данным издания, взрывы и возгорания произошли в стороне Каховской ТЭЦ.
При этом взрывы раздаются вблизи населенного пункта Малокаховка.
"Возможно, это - ракетно-артиллерийский удар ВСУ по позициям и складам боеприпасов оккупантов. Люди также пишут работу рашистской ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.
После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.