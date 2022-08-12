В Херсонской области раздаются мощные взрывы

Во временно оккупированной Херсонской области раздались мощные взрывы. В частности, вблизи Новой Каховки и Берислава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост" .

По данным издания, взрывы и возгорания произошли в стороне Каховской ТЭЦ.

При этом взрывы раздаются вблизи населенного пункта Малокаховка.

"Возможно, это - ракетно-артиллерийский удар ВСУ по позициям и складам боеприпасов оккупантов. Люди также пишут работу рашистской ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.

После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.