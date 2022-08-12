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В Херсонской области раздаются мощные взрывы

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Пятница 12 августа 2022 15:09
В Херсонской области раздаются мощные взрывы Фото: В Херсонской области раздаются мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной Херсонской области раздались мощные взрывы. В частности, вблизи Новой Каховки и Берислава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".

По данным издания, взрывы и возгорания произошли в стороне Каховской ТЭЦ.

При этом взрывы раздаются вблизи населенного пункта Малокаховка.

"Возможно, это - ракетно-артиллерийский удар ВСУ по позициям и складам боеприпасов оккупантов. Люди также пишут работу рашистской ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.

После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.

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Херсонская область Взрыв Война России против Украины
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