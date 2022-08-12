У Херсонській області лунають потужні вибухи
Фото: У Херсонській області лунають потужні вибухи (Getty Images)
У тимчасово окупованій Херсонській області пролунали потужні вибухи. Зокрема, поблизу Нової Каховки та Берислава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Моста".
За даними видання, вибухи і загоряння сталися біля Каховської ТЕЦ.
При цьому вибухи лунають поблизу населеного пункту Малокаховка.
"Можливо, це - ракетно-артилерійський удар ЗСУ по позиціях і складах боєприпасів окупантів. Люди також пишуть роботу рашистської ППО", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи на авіабазі в Новофедорівці.
Після цього ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.