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У Херсонській області лунають потужні вибухи

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П'ятниця 12 серпня 2022 15:09
У Херсонській області лунають потужні вибухи Фото: У Херсонській області лунають потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованій Херсонській області пролунали потужні вибухи. Зокрема, поблизу Нової Каховки та Берислава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Моста".

За даними видання, вибухи і загоряння сталися біля Каховської ТЕЦ.

При цьому вибухи лунають поблизу населеного пункту Малокаховка.

"Можливо, це - ракетно-артилерійський удар ЗСУ по позиціях і складах боєприпасів окупантів. Люди також пишуть роботу рашистської ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи на авіабазі в Новофедорівці.

Після цього ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.

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Херсонская область Вибух Війна Росії проти України
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