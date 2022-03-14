В Херсонской области проведут частичную посевную кампанию, - глава облсовета

"Херсонская область - это аграрный край... Я хочу поблагодарить премьер-министра Украины - у нас было общение позавчера и в режиме Zoom с участием депутатов-аграриев, мы пытались выяснить, как у нас будет проходить посевная. Вы сами понимаете, что яровые культуры нужно сеять уже. И нужно посеять в ближайшее время", - отметил он.

Самойленко также рассказал о проблеме нехватки топлива для техники.

"На сегодняшний день если учитывать, что земля подготовлена, но нам нужно топливо и нам нужны гербициды. Посевную кампанию будем пытаться проводить", - сказал глава облсовета.

Он добавил, что правительство ввело для аграриев льготное кредитование. Также во время беседы с властью обсуждали компенсационные факторы.

"Если кто-то не сможет засеяться в запланированном объеме, то государство смогло бы это возместить", - говорит Самойленко.