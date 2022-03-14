У Херсонській області проведуть часткову посівну кампанію, - голова облради

"Херсонська область - це аграрний край... Я хочу подякувати прем'єр-міністру України - у нас було спілкування позавчора і в режимі Zoom за участю депутатів-аграріїв, ми намагалися з'ясувати, як у нас буде проходити посівна. Ви самі розумієте, що ярі культури потрібно сіяти вже. І потрібно посіяти найближчим часом", - зазначив він.

Самойленко також розповів про проблему нестачі палива для техніки.

"На сьогодні, якщо враховувати, що земля підготовлена, але нам потрібно паливо і нам потрібні гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити", - сказав голова облради.

Він додав, що уряд запровадив для аграріїв пільгове кредитування. Також під час бесіди з владою обговорювали компенсаційні фактори.

"Якщо хтось не зможе засіятися в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати", - говорить Самойленко.