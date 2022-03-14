У Херсонській області проведуть часткову посівну кампанію, - голова облради

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів про плани місцевих аграріїв провести в регіоні посівну кампанію хоча б частково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Самойленка в ефірі телемарафону на каналі "Рада".
"Херсонська область - це аграрний край... Я хочу подякувати прем'єр-міністру України - у нас було спілкування позавчора і в режимі Zoom за участю депутатів-аграріїв, ми намагалися з'ясувати, як у нас буде проходити посівна. Ви самі розумієте, що ярі культури потрібно сіяти вже. І потрібно посіяти найближчим часом", - зазначив він.
Самойленко також розповів про проблему нестачі палива для техніки.
"На сьогодні, якщо враховувати, що земля підготовлена, але нам потрібно паливо і нам потрібні гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити", - сказав голова облради.
Він додав, що уряд запровадив для аграріїв пільгове кредитування. Також під час бесіди з владою обговорювали компенсаційні фактори.
"Якщо хтось не зможе засіятися в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати", - говорить Самойленко.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на війну по всій країні повинні готуватися до повноцінної посівної кампанії. У тому числі на тих території, які поки контролюють російські війська.
Нагадаємо також, що уряд активізував посіви в регіонах, де немає бойових дій, а також Кабмін затвердив план підтримки аграріїв на час посівної.
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