В Херсонской области продолжают тушение масштабного лесного пожара

Тушение осложняется сильными порывами ветра

В Херсонской области горит 20 га леса. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 мая около 13 час. 30 мин. вблизи с. Раденск Алешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 20 га с переходом в верховой пожар", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что по состоянию на 15:30 тушение низового и верхового пожара на площади около 20 га осложняется сильными порывами ветра.

"К ликвидации пожара привлечены 111 человек и 34 ед. тех., из них от ГСЧС 61 человек личного состава и 15 ед. техники, 3 воздушных судна (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от МО Украины - вертолет МИ-8)", - сообщили в ГСЧС.

Также указано, что на месте пожара развернут передвижной пункт управления.

Напомним, вчера произошло возгорание 3-го и 4-го кварталов Раденского лесничества Алешковского лесного хозяйства, площадь пожара составляла 20 га.