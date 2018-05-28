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Интервью

В Херсонской области продолжают тушение масштабного лесного пожара

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 17:41
Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

Тушение осложняется сильными порывами ветра

В Херсонской области горит 20 га леса. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 мая около 13 час. 30 мин. вблизи с. Раденск Алешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 20 га с переходом в верховой пожар", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что по состоянию на 15:30 тушение низового и верхового пожара на площади около 20 га осложняется сильными порывами ветра.

"К ликвидации пожара привлечены 111 человек и 34 ед. тех., из них от ГСЧС 61 человек личного состава и 15 ед. техники, 3 воздушных судна (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от МО Украины - вертолет МИ-8)", - сообщили в ГСЧС.

Также указано, что на месте пожара развернут передвижной пункт управления.

Напомним, вчера произошло возгорание 3-го и 4-го кварталов Раденского лесничества Алешковского лесного хозяйства, площадь пожара составляла 20 га.

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Теги публикации: пожар, Херсонская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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