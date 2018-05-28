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У Херсонській області продовжують гасіння масштабної лісової пожежі

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 17:41
Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру

У Херсонській області горить 20 га лісу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28 травня близько 13 год. 30 хв. поблизу с. Раденськ Олешківського району на території 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 20 га з переходом у верхову пожежу", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що станом на 15:30 гасіння низової та верхової пожежі на площі близько 20 га ускладнюється сильними поривами вітру.

"До ліквідації пожежі залучено 111 чоловік та 34 од. тех., з них від ДСНС 61 людина особового складу та 15 од. техніки, 3 повітряних судна (від ДСНС - 2 літаки АН-32П, від МО України - вертоліт МІ-8)", - повідомили у ДСНС.

Також вказано, що на місці пожежі розгорнуто пересувний пункт управління.

Нагадаємо, вчора відбулося загоряння 3-го та 4-го кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства, площа пожежі складала 20 га.

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Теги публікації: пожежа, Херсонская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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