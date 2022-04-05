В Херсонской области освободили из плена главу Бехтерской общины: он в больнице

Главу Бехтерской общины Михаила Бурака (Херсонская область) освободили из плена. Он находится в больнице с многочисленными травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию городов Украины.

"Голова Бехтерского сельского совета сегодня освобожден из плена", - говорится в сообщении.

В Ассоциации добавили, что после освобождения из плена у Михаила Бурака многочисленные травмы. Сейчас он находится в больнице.

О похищении оккупантами Михаила Бурака стало известно вчера, 4 апреля. Как отметили в Ассоциации, глава сельсовета активно снабжал общину продовольствием, помогал фермерам в организации посевной кампании, поддерживал правопорядок и предотвращая мародерство. При этом он не изменял своей патриотической позиции.

"За что оккупанты и отомстили Михаилу Ивановичу", - добавили в Ассоциации.