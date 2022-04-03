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В Черниговской области оккупанты освободили мэра Сновска

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Черниговская область, Воскресенье 03 апреля 2022 15:11
В Черниговской области оккупанты освободили мэра Сновска Фото: мэр Сновска Александр Медведев (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр города Сновска Черниговской области Александр Медведев вернулся из российского плена. Оккупанты держали его почти неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Киева Виталий Кличко.

Городского главу вместе с семью другими жителями общины похитили 25 марта. Через три дня четырех человек отпустили, однако судьба мэра оставалась неизвестной.

Кличко отметил, что мужчина был захвачен из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

Напомним, сегодня также из российского плена был освобожден мэр города Берислав Херсонской области.

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