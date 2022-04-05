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У Херсонській області звільнили з полону голову Бехтерської громади: він у лікарні

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Херсон, Вівторок 05 квітня 2022 13:30
У Херсонській області звільнили з полону голову Бехтерської громади: він у лікарні Фото: голова Бехтерської громади Михайло Бурак (kherson-news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голову Бехтерської громади Михайла Бурака (Херсонська область) звільнили з полону. Він знаходиться в лікарні з численними травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію міст України.

"Голова Бехтерської сільської ради сьогодні звільнений з полону", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації додали, що після звільнення з полону у Михайла Бурака численні травми. Зараз він знаходиться в лікарні.

Про викрадення окупантами Михайла Бурака стало відомо вчора, 4 квітня. Як зазначили в Асоціації, голова сільради активно постачав громаду продовольством, допомагав фермерам в організації посівної кампанії, підтримував правопорядок і запобігаючи мародерству. При цьому він не зраджував своєї патріотичної позиції.

"За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу", - додали в Асоціації.

Нагадаємо, два дні тому з російського полону повернувся мер міста Снівка Чернігівської області Олександр Медведєв. Загарбники утримували його майже тиждень.

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