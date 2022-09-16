У Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ
Фото: окупанти на півдні не дозволяють жителям наближатися до переправ (Getty Images)
Російські окупанти у Херсонській області продовжують посилювати охорону. Місцевим жителям заборонили підходити до переправ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ", - йдеться у повідомленні.
При цьому окупанти активно обстрілюють населені пункти на лінії розмежування на Південнобузькому напрямку.
Нагадаємо, у Херсонській області окупанти посилюють фільтрацію. Російські провокатори шукають патріотів серед місцевих жителів.
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