У Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ

Фото: окупанти на півдні не дозволяють жителям наближатися до переправ (Getty Images)

Російські окупанти у Херсонській області продовжують посилювати охорону. Місцевим жителям заборонили підходити до переправ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ", - йдеться у повідомленні. При цьому окупанти активно обстрілюють населені пункти на лінії розмежування на Південнобузькому напрямку.