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У Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ

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Херсонська область, П'ятниця 16 вересня 2022 19:04
У Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ Фото: окупанти на півдні не дозволяють жителям наближатися до переправ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Херсонській області продовжують посилювати охорону. Місцевим жителям заборонили підходити до переправ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ", - йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти активно обстрілюють населені пункти на лінії розмежування на Південнобузькому напрямку.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти посилюють фільтрацію. Російські провокатори шукають патріотів серед місцевих жителів.

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