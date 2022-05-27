В Херсонской области оккупанты разыскивают мариупольцев, чтобы отправить домой

Самопровозглашенные власти совместно с Росгвардией разыскивают жителей Мариуполя, которые переехали в Херсонскую область. Людей хотят вернуть в Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

По его словам, военные РФ устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения мариупольцев. Уже готовят автобусы для возвращения их в город.

Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы", - написал Петр Андрющенко.

Также он сообщил, что будет следить за событиями, но "факт превращения Мариуполя в гетто для украинцев является бесспорным".