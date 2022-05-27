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У Херсонській області окупанти розшукують маріупольців, щоб відправити додому

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Самопроголошена влада спільно з Росгвардією розшукують жителів Маріуполя, які переїхали до Херсонської області. Людей хочуть повернути до Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, військові РФ встановлюють місця компактного розселення і поодинокого розміщення маріупольців. Вже готують автобуси для повернення їх до міста.

"Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози", - написав Петро Андрющенко.

Також він повідомив, що стежитиме за подіями, але "факт перетворення Маріуполя на гетто для українців є безспірним".

Нагадаємо, військово-політичне керівництво РФ активізувало трансляцію пропаганди на окупованих територіях України.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни планують використати клубні автобуси футбольної команди Маріуполь для пропаганди.

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