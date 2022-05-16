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В Херсонской области оккупанты раздают "гуманитарку" 5-летней давности

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Херсонская область, Понедельник 16 мая 2022 12:38
В Херсонской области оккупанты раздают "гуманитарку" 5-летней давности Фото: оккупанты раздают в Херсонской области просроченные продукты и лекарства (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области оккупанты раздают в качестве гуманитарной помощи продукты и лекарства, в которых истек срок годности. На временно захваченных территориях может возникнуть гуманитарный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

"В качестве гуманитарки россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, которые проживают в той или иной общине", - говорится в сообщении.

Кроме того, через две недели в Херсоне могут закончиться медикаменты. В городе уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и медицинского кислорода.

По словам Денисовой, в области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей.

Напомним, российские военные в Херсоне берут в заложники и пытают мирных жителей.

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Война России против Украины Херсонская область Гуманитарная помощь
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